L'Ajuntament de Tarragona esborra pintades a favor de la República per l'exhibició aèria militar

L'Ajuntament de Tarragona ha tornat a demostrar l'eficàcia de la Brigada, ja que aquest diumenge s'han afanyat a fer desaparèixer unes pintades a favor de la República catalana al passeig marítim, als peus del Balcó del Mediterrani.La celeritat en la decisió i en els treballs d'execució no és d'estranyar, ja que s'han produït hores abans que la Patrulla Àguila i la Unitat de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol s'exhibeixin aquest diumenge a partir de les 12 del migdia.Els militars han ofert un espectacle aeri amb set avions que han realitzat acrobàcies gairebé impossibles, realitzant taules verticals i horitzontals, encreuaments i maniobres invertides durant 30 minuts. Aquesta activitat militar és qualificada de cultura pel regidor del PP i conseller de Domini Públic, Josep Acero , qui en la roda de premsa de presentació de l'exhibició va reafirmar que "és un orgull i un honor" per la ciutat comptar amb l'exhibició d'aquestes unitats de l'exèrcit espanyol.Les tasques de neteja s'han executat amb poc més d'una hora i mitja, aproximadament entre les 8 i les 9.30 del matí. Aquesta reacció immediata del consistori ha rebut una resposta per part dels CDR de la ciutat, qui recorden a l'equip de govern, format per PP i PSC, que "ho podeu esborrar en 2 hores de l'asfalt però som el que som i no ho esborrareu de la nostra història".

