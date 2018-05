Mor el conductor d'un quad en sortir de la via a l'Alt Empordà

Una persona va morir aquest dissabte al vespre en un accident de quad a Cistella (Alt Empordà). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets van passar sobre les nou al punt quilomètric 0,7 de la pista forestal coneguda com Camí de l'Estela. Per causes que s'estan investigant, el vehicle va sortir de la via i va bolcar.Com a conseqüència de l'accident, el conductor va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va morir. Es tracta d'un home de 25 anys, veí del poble de la comarca empordanesa Avinyonet de Puigventós. L'accident va mobilitzar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Aquest sinistre ha estat el segon de la jornada. A Corbins (Segrià), un accident amb tres cotxes implicats a la C-12, una persona ha mort i una altra ha resultat ferida de poca gravetat.

