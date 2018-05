El govern espanyol pot no publicar el nomenament dels consellers de Torra?

No publicar en el boletín oficial el nombramiento de los consellers sería algo muy similar a un golpe de Estado.

Es un acto reglado. El encargado de dar la orden de publicación no tiene ningún margen de decisión.

Una vez publicado se puede recurrir, eso sí https://t.co/Lq2kATGUFs — Joaquín Urias (@jpurias) 20 de maig de 2018

Intolerable e incompatible con el estado de derecho, incluso en la restringida visión del gobierno, es amenazar con no publicar en el DOGC la composición de Govern. Es técnicamente un "ACTO DEBIDO". Si no les gusta, que lo impugnen después de la publicación. — Joan Queralt (@JoanQueralt) 19 de maig de 2018

Des de quan la presó preventiva x https://t.co/B0biDiDVqvó inexistent és una condemna ferma? Però q és aquesta vergonya?Volem exercir d consellers en llibertat. Tenim tot el dret a exercir de consellers en llibertat. No publicar el nostre nomenament és prevaricació, simplement. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 20 de maig de 2018

El govern espanyol mantindrà l'article 155 després que el president Mariano Rajoy ho hagi acordat amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Cs, Albert Rivera. Un fet que és conseqüència de bloquejar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) dels nomenaments dels consellers feta pel flamant president de la Generalitat, Quim Torra, perquè no siguin efectius.Però pot adoptar aquest mesura l'executiu espanyol? Diversos experts en la matèria ja s'han pronunciat al respecte a través de les xarxes socials. L'exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urias, ha piulat que el procediment de publicar "és un acte reglat" i ha avisat que no pot no fer-ho. "Un cop publicat es pot recórrer, això sí" i Urias ha escrit que no publicar-ho "seria una cosa molt similar a un cop d'Estat".Urias defensa, doncs, que el govern espanyol només pot impugnar el nomenament un cop hagi estat publicat però no pot bloquejar-ho.En la mateixa línia s'ha expressat el penalista, Joan Queralt, que ha qualificat "d'intolerable i incompatible amb l'Estat de Dret" aquesta decisió de l'Estat. També ha suggerit que Rajoy té l'opció d'impugnar-ho un cop s'hagi publicat.En aquest mateix sentit, un dels consellers nomenats i advocat Josep Rull, empresonat preventivament a Estremera, ha advertit l'executiu espanyol. Rull assegura que bloquejar la publicació és un acte de "prevaricació" atès que ni hi ha processament ferm ni tampoc sentència, fet que manté intacte els drets polítics dels dirigents empresonats. "Des de quan la presó preventiva per rebel·lió inexistent és una condemna ferma? Però que és aquesta vergonya? Volem exercir de consellers en llibertat. Tenim tot el dret a exercir de consellers en llibertat".El govern espanyol estudia ara amb el serveis jurídics el marge legal que disposa per vetar l'executiu de Torra. Mentre no sigui efectiu el nomenament i prengui possessió el nou govern, l'aplicació del 155 es manté en vigor.

