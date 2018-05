Rajoy pacta amb PSOE i Cs mantenir el 155

👉 El Ejecutivo, con @marianorajoy a la cabeza, entiende que Torra sigue con su pulso al Estado. Por lo tanto, el artículo 155 se mantiene vigente en Cataluña.https://t.co/PVzlknZqm1 — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 20 de maig de 2018

Mariano Rajoy ha acordat amb els socis del 155, PSOE i Cs, allargar la intervenció a Catalunya bloquejant la publicació al DOGC del nomenament dels consellers de Quim Torra després de conèixer que entre la llista hi havia els dirigents empresonats i exiliats . El president espanyol va trucar ahir els seus aliats, segons ha avançat la Cadena SER , per informar-los del canvi de criteri.Aquesta mateixa setmana la Moncloa havia tancat un pacte amb el líder dels socialistes espanyols, Pedro Sánchez, conforme aixecaria el 155 amb la constitució de l'executiu català i mantindria una posició "vigilant". Amb el veto al nou govern, la intervenció -aprovada el 27 de setembre passat- es manté vigent fins que hi hagi presa de possessió d'un executiu. La decisió ja ha estat qüestionada per experts en Dret , que asseguren que la publicació dels nomenaments són un acte reglat i que el govern espanyol només pot impugnar-los un cop s'hagi fet efectiva la publicació.Sigui com sigui, amb aquest nou pacte a tres bandes, Rajoy confia pressionar el flamant president de la Generalitat d'abandonar la idea de la restitució i, alhora, donar temps a la justícia espanyola perquè refermi el processament i inhabiliti els consellers empresonats i a l'exili.

