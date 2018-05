Ponsatí: «És un fet que la República no existeix»

La consellera d'Ensenyament a l'exili, Clara Ponsatí, ha afirmat que "és una fet que la República no existeix". Així ho ha expressat en una entrevista aquest diumenge a El Suplement de Catalunya Ràdio . Ponsatí ha dit que els catalans "li van donar suport amb el referèndum" i ho van "ratificar" en les passades eleccions del 21 de desembre.Ha considerat que la posada en marxa de la República està "encallada" i que és "una feina de tots" com desencallar-la. I a la pregunta del director i conductor del programa, Ricard Ustrell, si Catalunya és una autonomia. Ponsatí ha replicat que "és un país ocupat, de forma peculiar i el segle XXI". "Des del punt de vista de qui exerceix el poder i com l'exerceix s'assembla bastant a una colònia".D'altra banda, la consellera ha manifestat els seus dubtes que el Govern pugui fer "polítiques", ja que "la situació política és de tanta pressió que la capacitat de prendre decisions sobre els recursos dels catalans serà nul·la", per la qual cosa ha demanat no generar expectatives sobre l'acció del Govern.Ha assegurat que l'Estat té l'obligació de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) el nomenament del nou Govern, encara que ha lamentat que fa "la retòrica de l'abusador, en la qual tots els problemes de la seva repressió és culpa de l'abusat".Ponsatí ha explicat que va rebutjar tornar a ser consellera perquè creu que aquest càrrec i exercir de catedràtica a la Universitat de Saint Andrews és incompatible. Així mateix, ha enaltit la figura del president de la Generalitat, Quim Torra, i ha defensat que les piulades polèmiques escrites fa anys són "absolutament respectables" i que, segons ella, estan tretes de context.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)