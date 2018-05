​Un camió ple de porcs bolca i obliga a tallar la L-303, a Cervera

Un camió que ha bolcat que transportava porcs talla en ambdós sentits de la marxa la carretera L-303, a l'altura de Cervera, segons informa el Servei Català de Trànsit. La circulació s'ha interromput per enretirar el vehicle sinistrat i traslladar els animals a un altre camió, dos dels quals han aconseguit escapar i estaven a la carretera.En les tasques intervenen cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que no han hagut de realitzar tasques d'excarceració al conductor, que ara està sent atès pels serveis mèdics. Un veterinari també s'ha desplaçat fins al lloc del sinistre viari, l'avís del qual s'ha donat a les nou del matí.

