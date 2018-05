VÍDEO Una actriu commociona Cannes denunciant que va ser violada amb 21 anys al festival

L'actriu i directora italiana, Asia Argento, ha sorprès tothom quan abans del lliurament del premi a la millor actriu al Festival de Cannes, que ha tingut lloc aquest dissabte, ha deixat anar una esgarrifosa confessió: "El 1997 vaig ser violada per Harvey Weinstein a Cannes. Tenia 21 anys. Aquest festival era el seu terreny de caça". Una afirmació que ha deixat emmudida la sala.Argento ha continuat la seva confidència: "Faré una predicció, Harvey Weinstein no tornarà a ser benvingut a Cannes". L'italiana ha assegurat que "fins i tot aquest nit, assegut entre nosaltres, segueixen aquells que encara han de pagar per la seva conducta contra les dones".

