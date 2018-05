Graupera, a Cañas: «El desig de futur català no desapareixerà encara que Torra faci tombarelles al Senat»

El filòsof i periodista, Jordi Graupera, ha protagonitzat un intens debat amb l'exdiputat de Cs, Jordi Cañas, aquest dissabte el FAQS de TV3. Mentre intercanviaven impressions sobre el procés català, Graupera ha afirmat que "el desig de futur català no desapareixerà encara que Torra faci tombarelles al Senat".El periodista, que ha impulsat una campanya de primàries de l'independentisme per optar a l'alcaldia de Barcelona, explicava que hi ha "un conflicte" sobre "aquest desig de futur i sobre els valors compartits que es pot construir". Tot seguit, ha etzibat, "això no canviarà encara que Torra faci taombarelles al Senat, el cranc o canti la Macarena mentre recita la Constitució en occità".Una afirmació que ha despertat un somriure a Cañas i també de la presentadora del programa, Laura Rosel.

