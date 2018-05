Iceta descarta que sigui il·legal el nomenament dels consellers presos

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha defensat que "no hi ha motius" per impugnar el nomenament dels polítics presos com a consellers, feta pel president de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista amb l'ACN -feta divendres abans que es conegués el nou Govern-, Iceta ha defensat que "no és il·legal" que els polítics sobiranistes que romanen en presons estatals puguin ser nomenats però advertia que seria un "error molt gran" i les institucions espanyoles podrien llegir que no és una acció "per afavorir el diàleg sinó més aviat donaria la sensació que es vol mantenir o incrementar la tensió".Per a Iceta sí que ho veu problemàtic "perquè no podran dedicar-s'hi, no podran anar al Parlament" i el control de la seva actuació s'haurà de fer "delegant en algú altre". Per això, alertava ja el passat divendres Torra que aquesta decisió seria "errònia". "Alguns diuen si es nomena algú a la presó 155, no, això no és una il·legalitat, des del nostre punt de vista és una decisió equivocada", ha resumit.En aquest sentit, ha reflexionat que a l'hora de prendre una decisió no només s'ha de tenir en compte si és legal o no sinó també la seva "conveniència". "Només tindria el sentit d'intentar demostrar la restitució però això no és en benefici de Catalunya ni dels catalans", ha declarat. A més, ha apuntat que un cop acaba la instrucció, el jutge podria inhabilitar aquestes persones i, per tant, el nomenament podria "durar setmanes".Ha defensat també que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va ser "prou clar" en el seu dictamen sobre la reforma de la llei de la presidència i va establir els "límits" per poder exercir com a membre del govern. Per això, ha defensat que el criteri jurídic del CGE "hauria de ser raó suficient per no caure en aquest error".D'altra banda, creu que si es produïssin reunions de Govern a l'estranger "sí que podria plantejar problemes" i potser "podrien ser impugnades" en tant que s'estarien prenent decisions "al marge de la legalitat o prescindint dels requisits que les lleis marquen".El també president del grup parlamentari del PSC-Units ha defensat també que l'aplicació del 155 que va acordar el Senat era "clara" i establia que aquest s'aixecava un cop el Govern prengués possessió. Ha rebutjat així el posicionament de Cs d'estendre aquest article i ha dit que, en tot cas, s'haurà de "decidir quina és la resposta" si es produeixen noves il·legalitats. "He escoltat el president del govern espanyol dir que només es pot plantejar en cas de delicte. No estem en aquest escenari i desitjo que no hi siguem", ha apuntat.En aquest sentit, ha esperat que "per poc" que s'hagi après de l'anterior legislatura, el nou president "no cometrà els mateixos errors" i ha confiat en no trobar-se en un escenari com el de la tardor passada. I és que segons Iceta el que hi va haver va ser un "trencament de la legalitat" el 6 i 7 de setembre, un referèndum "il·legal" i una declaració d'independència, coses que no tenen a veure amb el funcionament ordinari d'un govern sinó que són "especials". "Jo crec que no es produiran aquesta legislatura", ha augurat.Tampoc ha avalat la demanda de Cs que aquest 155 que demana que s'estengui sigui encara més dur i no ho fa perquè ha criticat que es vulguin prendre decisions "abans que es produeixin els supòsits". "No sé davant de quina il·legalitat ens podríem trobar ni quina seria la millor resposta", ha dit al respecte.Iceta ha reiterat les seves crítiques per les piulades i escrits que Torra va fer abans de ser president, apuntant però que haurà de ser jutjat pels seus actes com a president. Malgrat això, ha assegurat que després de llegir aquests escrits és "obvi" que Torra "no era la persona més adequada per ocupar la presidència". Entre d'altres, ha alertat sobre el "cost en termes d'imatge" que està tenint a l'Estat i a Europa, on a més ha dit que alguns veuen que en determinats escrits "ressona el populisme xenòfob" que hi tenen instal·lat.Per tot plegat, ha afirmat que una persona que ha escrit i defensat aquestes idees sembla que "tindrà molta dificultat per ser el president de tots els catalans" però no ha volgut "prejutjar" la seva actuació. "Potser hi haurà un abans i un després", ha plantejat.Per últim, ha apuntat a les "contradiccions" expressades per Torra en els seus primers dies al càrrec com, segons Iceta, oferir diàleg al govern espanyol "i després no acceptar la presència del govern en la presa de possessió". "Si dius que vols dialogar, el més normal és convidar a la presa de possessió", ha insistit. Tot i això, ha confiat que aquest diàleg es produeixi i que sigui "el més aviat possible" per evitar una "acumulació de signes que puguin ser llegits en clau de no diàleg".

