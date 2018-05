L'advocat de Puigdemont planta «FAQS» de TV3 per la presència de Vox

El que no va voler seure avui a debatre amb el de VOX vaig ser jo



Entre moltes altres raons, perquè no entenc perquè li donen tanta corda a @FAQSTV3



Si s’ha de pujar audiència, prefereixo una peli d’humor absurd#FAQSnomés3TV3 — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 19 de maig de 2018

L'advocat de Puigdemont va plantar aquest dissabte el programa Preguntes freqüents de TV3 en no voler seure amb el partit ultradretà Vox, que figura com a acusació popular en totes les causes contra el procés sobiranista.Ho va revelar el mateix Jaume Alonso-Cuevillas a la xarxa, que va criticar el programa per donar espai a aquesta formació. "No entenc perquè li donen tanta corda", va lamentar.El secretari general de Vox, Ortega Smith, va assistir efectivament al programa de TV3 on va explicar els motius de la querella que aquesta setmana van presentar contra Torra on demanaven la inhabilitació del flamant president de la Generalitat. "Espero que Quim Torra segui al banc dels acusats", va etzibar.

