Rajoy amenaça amb mantenir el 155

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha nomenat els nous membres del Consell Executiu, que inclou la restitució dels consellers empresonats o a l'exili . L'anunci no ha agradat al govern espanyol, que aquest dissabte a la tarda ha emès un comunicat informant que analitzarà la viabilitat d'aquests nomenaments en considerar-lo "una provocació".L'executiu de Mariano Rajoy amenaça així de no fer efectiu el nomenament del Govern de Torra, fet que mantindrà en vigor l'article 155 de la Constitució, deixant el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) sota el control del govern espanyol.La Moncloa considera que la "proposta" de nous consellers que ha fet Torra demostra que "no és sincera" la voluntat de diàleg expressada pel president amb una carta a Rajoy. "El Sr. Torra va voler escenificar una voluntat de diàleg que ha durat menys de 24 hores, ja que la seva proposta de nous consellers és una nova provocació perquè diversos d'ells es troben fugits de la Justícia o en situació de presó provisional", ha subratllat.Avisa que, a través del Secretariat del govern espanyol, el qual remarca que és "l'únic òrgan competent per autoritzat la publicació del decret de nomenanent proposat", analitzarà la viabilitat del nou Govern, "donades les circumstàncies personals d'alguns dels designats".En opinió de l'executiu de Rajoy, Torra "ha desaprofitat una oportunitat de demostrar la seva voluntat de recuperar la normalitat, ja que les seves decisions demostren que vol mantenir una estratègia de confrontació amb l'Estat i amb la majoria de la societat catalana". Conclou que tant el govern espanyol com les forces polítiques constitucionalistes han estat exigint a Torra "que posi fi a aquesta confrontació política que només genera desassossec social i un important perjudici al conjunt de la societat catalana".Torra ha visitat l'exposició Girona Temps de Flors aquest dissabte a la tarda, després d'haver nomenat el seu nou Govern. Torra ha passejat durant prop d'una hora i mitja amb l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas. El president ha saludat a una multitud de persones que se li han anat acostant, però no ha volgut valorar el comunicat del govern espanyol. Torra s'ha mostrat "molt content" de visitar la que considera la seva "segona ciutat".

