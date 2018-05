La bandera espanyola ha tornat a l'Ajuntament de Vic

La bandera espanyola oneja a l'ajuntament de Vic des d'aquest dissabte. Una sentència judicial del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona obliga l'alcaldessa de Vic Anna Erra a penjar la "rojigualda" després d'una denúncia presentada fa sis anys del Sindicat Manos Limpias.La bandera està penjada al punt més alt de la façana de l'ajuntament: al balcó de la Torre del Rellotge enmig de la senyera i la de Vic. Està en un punt poc visible i va acompanyada d'aquest cartell: "La bandera estatal està penjada en aquest Ajuntament per imposició del govern central i en compliment d'una sentència judicial".L'incompliment de la sentència podria comportar la inhabilitació de l'alcaldessa i la imposició de multes personals per un "delicte de desobediència greu". L'alcaldessa que ha explicat que "es veu obligada a acatar davant d'aquesta persecució" durant sis anys ha estat intentant recórrer legalment aquesta sentència. En aquest sentit, lamenta que la Delegació del Govern espanyol denunciés la falta de la bandera espanyola sense que hi hagués cap conflicte a la ciutat per aquest motiu.És probable que la presència de la bandera del Regne d'Espanya a la façana de l'Ajuntament de Vic origini protestes per part de grups independentistes, segons diverses fonts consultades perahir divendres.Tot i això, Erra assegura que "el treball cap a la República no afluixarà". L'estelada i la pancarta de "llibertat presos polítics" i el llaç groc continuen a la balconada principal de l'edifici. Vic no és el primer municipi d'Osona que ha decidit tornar a penjar la bandera d'Espanya, ja que Torelló Roda de Ter també ho han dut a terme recentment, també a conseqüència de sentències judicials.Anna Erra va informar ahir divendres als mitjans de comunicació que el símbol espanyol seria hissat a Vic a primera hora de la tarda d'avui dissabte. Des d'alcaldia no es va voler informar del motiu de la convocatòria, que es va mantenir en secret fins que l'alcaldessa la va revelar als assistents a la roda de premsa. Aquesta informació, tanmateix, estava condicionada a quedar embargada -és a dir, no publicada- fins després que la bandera ja fos al lloc. Els mitjans presents van acceptar aquesta condicióels motius de la qual no han estat donats a conèixer.El desembre del 2012 el Sindicat Manos Limpias va denunciar que la bandera espanyola no onejava a l'ajuntament de Vic. Llavors la Delegació del Govern Espanyol va requerir a l'Ajuntament que informés sobre l'incompliment de Llei de Banderes. El març del 2013, la llavors delegada del Govern Central a Catalunya, María Llanos de Luna, va ordenar interposar un recurs al contenciós contra l'Ajuntament.El 2014, la Delegació del Govern va interposar una demanda contra l'Ajuntament al Contenciós Administratiu 14 de Barcelona. El consistori va fer un recurs d'apel·lació que va ser desestimat el febrer del 2017 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest va obligar penjar la bandera i pagar les costes processals de 1.000 euros.Es va tornar a informar de nou al registre de l'Ajuntament. El setembre del 2017 es van abonar les costes processals, però no es va penjar la bandera. Finalment, aquest dimarts, 15 de maig, va arribar una notificació d'execució de sentència, que n'ordenava la col·locació immediata.

