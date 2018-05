VÍDEO L'emotiu missatge de Rahola a la família de Quim Torra després d'una campanya «malvada, bruta i denigrant»

La periodista Pilar Rahola s'ha assegut una setmana més a la taula del Preguntes freqüents de TV3. Després d'analitzar el govern que ha nomenat avui el president de la Generalitat Quim Torra , que ha considerat "amb coratge, compromís i excepcional", ha volgut llançar un missatge de suport a la família del nou cap de govern català.Rahola s'ha adreçat a la Carola, dona de Quim Torra, i als fills del president i, fortament emocionada, ha denunciat que han estat sotmesos a una campanya "denigrant, bruta i malvada" i que fins i tot han atacat la filla del president català, que pateix una discapacitat. Rahola, que ha citat Hermann Tertsch, ha acabat fent referència al delicte d'odi, que te'l poden aplicar per portar un nas de pallasso però no quan hi ha pel mig el "patriotisme espanyol".

