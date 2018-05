Un mort i un ferit en un accident amb tres vehicles implicats a la C-12 al Segrià

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida lleu aquest dissabte a la tarda en un accident amb tres vehicles implicats a la C-12 a Corbins (Segrià). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha tingut lloc per causes que s'estan investigant cap a les set de la tarda. A causa de l'impacte ha perdut la vida una persona i una altra ha resultat ferida de poca gravetat i ha estat evacuada en una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.Fins al lloc també s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat que han hagut d'excarcerar algun dels ocupants dels vehicles i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han desviat el trànsit per l'interior de Corbins.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)