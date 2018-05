Ciutat Meridiana acull el fi de festa de la campanya «El català, llengua comuna»

Un concert amb diversos grups com Ruc'nRoll, Mazoni, Mishima o La iaia, una mostra d'entitats i activitats infantils posen aquest dissabte el punt final de la campanya "El català, llengua comuna", impulsada per l'ONG Plataforma per la Llengua Amb el lema "Fes-te Meridiana" i l'objectiu de reivindicar l'ús social del català, l'escenari escollit per celebrar el final de festa ha estat el barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, on la llengua catalana té menys implantació que a altres indrets de Barcelona.Des de fa un any i mig, la Plataforma per la Llengua porta a terme diverses iniciatives per arrelar-hi el català. "Aprendre una llengua comporta un esforç, però sempre té recompensa i aportarà vivències positives", ha dit el president de l'entitat, Òscar Escudé.Els músics Dolo Beltran i David Carabén, la monja Lucía Caram, l'arquitecta Benedetta Tagliabue, el polític Gerardo Pisarello i l'activista Albano Dante Fachin són alguns dels protagonistes de la nova campanya de l'entitat Plataforma per la Llengua "El català, llengua comuna".

