​L'empresari Pau Guardans torna la gestió dels seus hotels a Barcelona

L'empresari Pau Guardans ha decidit tornar a Barcelona l'explotació del negoci del grup hoteler Único Hotels, després que el novembre del 2015 el concentrés a Madrid, segons ha publicat aquest dissabte El País a l'edició digital del diari . L'hoteler, que és net del polític catalanista Francesc Cambó, justifica ara el moviment per "coherència personal" i pel "compromís" amb la presidència de l'associació empresarial Barcelona Global, que es preveu que assumeixi el juliol.Guardans va decidir, fa dos anys i mig, portar a Madrid la seu social de tots els seus hotels. Aquest moviment va incloure el Grand Hotel Central de Barcelona, un establiment de cinc estrelles que s'ubica a l'antiga Casa Cambó, a la Via Laietana. Llavors l'empresari va desvincular el trasllat del context polític i va assegurar que era fruit d'una estratègia "únicament empresarial", ja que la cadena volia seguir creixent fora de la capital catalana.L'associació Barcelona Global ha proposat les darreres setmanes incrementar l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels edificis complets d'apartaments turístics i introduir un recàrrec a la taxa turística per "millorar la relació del turisme" amb la ciutat. Aquestes propostes han tingut una rebuda desigual entre el sector turístic , mentre que l'Ajuntament de la capital catalana les ha vist d'entrada amb bons ulls.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)