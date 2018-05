Rajoy amenaça de no fer efectiu el nomenament del govern Torra en considerar-lo «una provocació»

Ni un pas enrere

Per Trinxeraire el 19 de maig de 2018 a les 19:35 2 0

Clar, si li sembla al senyor "M punto" els partits independentistes anirant fent la desfilada fins que aparegui algú a qui li faci el pes a la Inquisició. Haver guanyat les eleccions que us vau treure de la màniga i haurieu pogut posar al titella de torn de la vostra corda. Van destituir un govern escollit democràticament amb majoria absoluta per dur a terme el seu programa, a continuació van empresonar a tots els governants que van tenir temps d'enganxar i van convocar unes eleccions creient que així aconseguirien aturar tot un poble. Però reusulta que, inclús amb la maquinària a tot drap, no només no ho van aconseguir sinó que els mateixos partits destituits van ser reelegits amb una altra majoria absoluta parlamentària, creixent inclús en vots. Deixeu-nos en pau d'una vegada, fa temps que vau perdre per sempre a la meitat de la ciutadania catalana. Dubto que aquesta torni confiar mai en un projecte conjunt. Deixeu'-nos fer un referèndum amb garanties on es respecti el resultat abans que perdeu part de la meitat que encara conserveu lleials al règim i sortirem de dubtes d'on es decanta la balança. Prou manipulacions, votem i decidim que som prou grandets. Si ens enfonsem, sigui sols o 'acompanyats', almenys que serà per les nostres pròpies decisions. No aixafareu mai la dignitat de tot un poble per molt que retorceu la llei tant com pogueu. Endavant les atxes!