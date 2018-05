​Els nous consellers assumeixen «honorats» l'encàrrec de Torra

Per ser conseqüent i lleial als nostres compromisos amb els ciutadans de Catalunya, m’honora acceptar la petició del President @QuimTorraiPla de continuar essent conseller de Presidència. Per mi no quedarà dedicar-me en cos i ànima al servei de tots els catalans. pic.twitter.com/vl7c2ZVDHJ

Gràcies 131 è MHP Sr Quim Torra @QuimTorraiPla per la confiança i la voluntat de restitució. Ens mantindrem per sempre fidels a la voluntat del poble de Catalunya. Gràcies 130è MHP Sr Carles Puigdemont. @KRLS per permetre fer-te costat fins on calgui . Visca Catalunya