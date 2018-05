Quim Torra signa els nomenaments a l'escriptori de Lluís Companys

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat aquest migdia el decret que estructura els àmbits del Govern i el de nomenament dels nous membres del Consell Executiu . A diferència d'altres ocasions, la signatura no s'ha produït al seu despatx del Palau de la Generalitat, sinó que ho ha fet a la Casa dels Canonges, a l'escriptori de Lluís Companys.Dilluns passat, durant el debat d'investidura, el diputat dels comuns, Xavier Domènech, va demanar-li si faria ús de la taula de Lluís Companys o si deixaria buit el despatx de Carles Puigdemont. La resposta de Quim Torra va clarificadora: "No sé quin despatx ocupava el president Puigdemont, però la taula no és al Palau", va dir, tot fent saber a l'historiador que la taula del president Companys ara es trobava a la Casa dels Canonges.Per últim i en la mateixa direcció va retraure a Domènech que l'ataqués a partir del president afusellat: “El president Companys no és una taula, és una memòria, respectem-la”. Per tant, aquesta primera signatura, a banda d'efectiva, també ve carregada de simbolisme.

