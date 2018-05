​Crítiques a la manca de paritat i peticions de mà dura: l'oposició reacciona al Govern de Torra

La decisió d’incorporar al Govern de la Generalitat persones que no s’hi podran dedicar plenament i de forma efectiva és un greu error; com és inexcusable no atendre un mínim criteri de paritat. Les primeres decisions de Quim Torra no són gens esperançadores — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 19 de maig de 2018

Quim Torra tenia l'oportunitat de fer un Govern que escoltés la Catalunya de la #VagaFeminista, del @lideratge_50a50, del #OnSónLesDones.



Ens trobem amb un Govern més pendent de Berlín que de la Catalunya que vol avançar. https://t.co/A6YxmyWAXz — Catalunya En Comú Podem (@CatEnComu_Podem) 19 de maig de 2018

Les reaccions de l'oposició al nou Govern que ha anunciat Quim Torra s'han mogut entre l'exigència de mà dura manifestada des de les files de Ciutadans i del PP i les crítiques per la manca de paritat -està format per tres dones i onze homes- que han expressat el PSC, els comuns i la CUP.El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ja ha advertit que el govern espanyol donarà "la resposta adequada" al "desafiament i provocació" que veu en la composició del Govern de Torra, perquè creu que implica "un clar missatge de la voluntat de seguir instal·lats en la brega, la confrontació i el xoc institucional". El líder de Ciutadans, Albert Rivera, té clar què cal fer. En la seva opinió, tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució.Per al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, la decisió de Quim Torra "d'incorporar al Govern de la Generalitat persones que no s'hi podran dedicar plenament i de forma efectiva és un greu error". Així ho ha manifestat a través d'una piulada al Twitter. Iceta també ha considerat "inexcusable no atendre un mínim criteri de paritat", i ha indicat que "les primeres decisions de Quim Torra no són gens esperançadores".Els comuns han criticat la composició del nou Govern perquè està "més pendent de Berlín que de la Catalunya que vol avançar" i per no ser paritari. En una publicació al compte de Twitter de Catalunya en Comú-Podem, ha lamentat que el president de la Generalitat "tenia l'oportunitat de fer un Govern que escoltés la Catalunya de la vaga feminista" i de la campanya #onsónlesdones.L'exdiputada de la CUP al Parlament Mireia Boya ha criticat que el nou Govern només tingui tres dones. "Un Govern amb onze homes i tres dones no serà mai el de la República que volem", ha advertit. Amb diverses piulades al Twitter, ha reclamat a ERC, PDECat i JxCat que "deixin discursos feministes que després són incapaços d'aplicar".També ha sostingut que la sobirania del Parlament "es respecta aplicant les lleis que s'aproven" a la cambra, en referència a la Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones que estableix que ha d'haver-hi representació paritària en les institucions, i ha conclòs: "El vostre Govern de tites #noensrepresenta".

