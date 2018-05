Diccionari abreujat de l’espanyolisme

i paraules suposadament neutres per perseguir sense pietat l’independentisme. Ara que ja és obvi que l’unionisme utilitza els mitjans de comunicació com si fossin una divisió més de la guàrdia civil, val la pena fer una petita recopilació de conceptes. Aquí us presento un diccionari abreujat. Imprescindible per llegir i comprendre la premsa i els polítics unionistes.art de negar l’existència o la legitimitat de l’altre per defensar les seves idees polítiques, especialment si són independentistes. S’invoca tants cops com en realitat es negui. Si porta afegit "dentro de la ley", actua com a amenaça cap a la persona o grup de persones que siguin receptores de la oferta. Fugiu.text aprovat al Congreso que serà interpretada pels jutges segons com convingui a qui habiti la Moncloa en cada instant. Si porta afegit "catalana" és sinònim de "ilegal" o "inconstitucional". Si porta afegit "europea" significa que només es compleix si hi ha risc de multa o ridícul.acte o llei no del gust del govern de la Moncloa o considerat contra la unitat d’Espanya. Pot incloure mesures tan diverses com prohibir el fracking, fer una llei d’igualtat de gènere o consultar el poble sobre qualsevol qüestió, totes elles accions de gran perill que poden trencar els principis més bàsics de la democràcia. Com va dir un cop un expert jurista, constitucional és el que fan els constitucionalistes.aparell judicial que fa cas en les seves decisions al que Soraya Saenz de Santamaría ordeni telefònicament. Tal i com indica el seu nom, la naturalesa de les seves decisions és totalment independent del que digui la lletra o l’esperit de la llei.antigament anomenats demòcrates. Tenen afició a utilitzar les urnes per a prendre decisions i són capaços d’amagar-les a casa en el seu intent de subvertir l’ordre. En cas de fer un referèndum, poden gaudir d’una agradable estada en una presó de la meseta. Bitllets d’AVE pels familiars no inclosos. Malgrat alguns intents revisionistes, el concepte golpista no aplica als responsables del cop d’Estat del 36, herois gràcies als quals Espanya porta vivint 80 anys de pau.actes realitzats per ciutadans catalans contra les porres de la policia per intentar trencar Espanya votant en un referèndum. A vegades es manifesta cantant el virolai o pujant a sobre de cotxes de la guàrdia civil per dispersar una manifestació. La culpa és de TV3.mecanisme que obliga a la resta de la UE a retornar sense judici i enmanillats a colpistes independentistes fugats. Derivada del concepte extradició. Aplica per retornar dissidents xinesos i taiwanesos a Beijing, però no per permetre el judici de torturadors franquistes a l’Argentina ni oficials nazis residents a Espanya.heroi. Patriota espanyol. Jutge garant de la democràcia a Espanya i arreu, poc entès pels seus col·legues europeus. Últim baluard en la defensa de la unitat d’Espanya. A vegades perd extradicions per defecte de forma.el que faci o digui Quim Torra. Carles Puigdemont. Oriol Junqueras. Junts Pel Sí. Junts per Catalunya. Esquerra Republicana. CUP. Les mares de l’ANC. Les àvies. Les tietes. Òmnium. Plataforma per la Llengua. Els professors d’universitat que fan les classes en català. Les companyies que utilitzen el català. Els ciutadans que parlen en català. Tots els catalans que han parlat algun cop en català enlloc de fer-ho en castellà, la lengua común que nos dimos entre todos. Tu que llegeixes aquest article. I jo que l’escric.supremacista xenofòb etnicista. Le Pen espanyol. Ha treballat a l’estranger i parla idiomes, senyal inequívoca que treballa per una potència estrangera o la internacional judeo-maçònica. Com a bon xenòfob defensa l’acollida de refugiats i la oficialitat de la llengua castellana a Catalunya. Reivindica la Catalunya republicana dels anys 30. Successor de Carles Puigdemont, enemic número 1 d’Espanya. Se’l convida amablement a dimitir aviat o acceptar la oferta per tenir una estància a Estremera.però podríem seguir durant hores. Agafeu forces, perquè la operació "Desinfectar Catalunya" només acaba de començar.

