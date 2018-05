Albiol amenaça amb «la resposta adequada» després de l'anunci de Govern de Torra

La composición del nuevo @govern es un claro mensaje de la voluntad de seguir instalados en la bronca, el conflicto y la provocación.



El gobierno de España estará a la altura para dar la respuesta adecuada al incendiario. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de maig de 2018

No quieren gobernar sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática. Un President supremacista, un plan ilegal anunciado en el Parlament y un Govern con dos presos y dos fugados que dieron un golpe contra la democracia. Así no se puede levantar el 155 https://t.co/pMTQRJoW3F — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 19 de maig de 2018

Torra pone de consejeros a presos o huidos de la Justicia en su gobierno rebelde. Es un error seguir mirando a otro lado, Rajoy debe rectificar ya. Hay que hacer política aplicando el 155 CE para garantizar la unión y los derechos de todos los catalanes. https://t.co/zJSrF0py7i — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 19 de maig de 2018

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha criticat aquest dissabte que la composició del nou Govern, amb la presència de Josep Rull, Jordi Turull, Antoni Comín i Lluís Puig , és "un clar missatge de la voluntat de seguir instal·lats en la brega, la confrontació i el xoc institucional". En aquest context, el dirigent dels populars catalans s'ha mostrat convençut que "el govern espanyol i les institucions democràtiques del país donaran la resposta adequada a aquest desafiament i provocació".La líder de la oposició i presidenta de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Inés Arrimadas, ha expressat el seu rebuig frontal als consellers i conselleres que ha nomenat Quim Torra. "No volen governar, sinó desafiar a la majoria de catalans i a la legalitat democràtica", ha expressat Arrimadas en el seu compte de Twitter.La cap de Ciutadans ha enumerat els despropòsits del nou equip de Govern: "Un President supremacista, un pla il·legal anunciat al Parlament i un Govern amb dos presos i dos fugits que van donar un cop contra la democràcia", ha assenyalat en referència, d'una banda, a Rull i Turull –que mantindran les carteres de Territori i Sostenibilitat i Presidència, respectivament-, i a Puig i Comín, que seguiran al capdavant dels Departaments de Cultura i Salut. "Així no es pot aixecar el 155", ha sentenciat Arrimadas.En un sentit similar s'ha expressat el líder de la formació taronja Albert Rivera: "Torra posa de consellers a presos o fugits de la Justícia en el seu govern rebel. És un error seguir mirant a una altra banda, Rajoy ha de rectificar ja. Cal fer política aplicant el 155 de la Constitució per garantir la unió i els drets de tots els catalans", ha escrit.

