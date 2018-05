Identifiquen el conductor que gairebé atropella un ciclista a Balaguer

Avui durant un entrenament d'un company a l'alçada de Balaguer. Després els ciclistes en tenim sempre la culpa. Haurà de fer denúncia a @mossos. Espero que el trobin i que no quedi en un advertiment. @eltiodelmazo @Divinafajust @Miquel2XTI pic.twitter.com/KwrrnmhKtG — vicent anglada (@VicentAnglada) 16 de mayo de 2018

Els Mossos d'Esquadra han identificat l'home que va estar a punt d'atropellar un ciclista el passat dimecres a la C-53, a prop de Balaguer.El conductor és un home de 85 anys i veí de Bellcaire d'Urgell que va acudir com a investigat a la comissaria dels Mossos de Balaguer després de ser investigat per un delicte per conducció temerària. L'home, però, no ha volgut declarar i ha indicat que ho farà només davant del jutge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)