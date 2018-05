L'1x1 del govern Torra: aquests són els membres del nou executiu

Debat d'investidura de Quim Torra, 131è president de la Generalitat Foto: Adrià Costa

El 131è president de la Generalitat va ser designat per Carles Puigdemont la setmana passada per evitar noves eleccions. Quim Torra (Blanes, 1962) va anar de número onze a les llistes de Junts per Catalunya (JxCat) i ha estat un dels encarregats de negociar amb la CUP en els primers compassos de legislatura. En el discurs d'investidura va reconèixer la legitimitat de Puigdemont -les primeres paraules com a president van servir per comprometre's a investir-lo tan bon punt sigui possible-, va assumir el mandat de l'1-O i va defensar posar en marxa el procés constituent. En el primer acte després de ser investit, en una roda de premsa conjunta a Berlín, Torra va demanar una reunió a Mariano Rajoy. Va ser acceptada pel president espanyol, però el va avisar que no es mouria de la legalitat espanyola a l'hora d'atendre qualsevol demanda.