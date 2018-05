​Albiol creu que la reunió que Torra demana a Rajoy «neix morta»

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dissabte que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha de "rectificar i disculpar-se de manera immediata per considerar que el president ha de tenir un perfil bèl·lic, intransigent i ferotge", i creu que la petició de reunió que li ha fet al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, "neix morta".García Albiol ha indicat que si no rectifica "se l'hauria de cessar perquè no pot estar ni un minut més al capdavant de la Generalitat". El dirigent dels populars catalans també s'ha referit a la petició de reunió de Torra amb Rajoy. Segons Albiol, aquesta "neix morta perquè Torra té una visió distorsionada de la situació a Catalunya".Albiol ha criticat que Torra afirmés, segons ha indicat, que "una part de la població de Catalunya no forma part del país" i ha recordat que "l'últim dirigent polític que va fer unes declaracions en aquesta línia va ser Milosevic l'any 1991 i ja se sap com va acabar l'antiga Iugoslàvia".

