​Iceta allarga la mà a Torra per dialogar i «establir acords» abans de negociar amb Madrid

"Abans d'anar-hi, parlem entre nosaltres, establim els acords aquí, perquè només aquesta força és la que ens permetrà avançar". Aquest és l'oferiment que ha llençat aquest dissabte el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a Quim Torra abans que es produeixi la reunió entre el president de la Generalitat i Mariano Rajoy, que Torra ja ha demanat formalment per carta Tot i que troba una "bona idea" la iniciativa, Iceta ha insistit en la seva preocupació pels escrits i la "forma de pensar" del nou cap del Govern català. "Que els oblidi", ha demanat "perquè de mantenir-se, l'impedirà representar el conjunt de la ciutadania", ha manifestat Iceta.Ho ha dit en la seva intervenció durant l'acte de presentació d'activitats per commemorar el 40è aniversari del PSC. Uns actes que s'allargaran durant un any i que comptaran amb la publicació de llibres, exposicions i un acte polític central que se celebrarà a mitjans de juliol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)