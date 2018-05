Heineken nega que la cancel·lació d'Ebri Knight i Herba Negra sigui «per motius polítics»

Heineken nega que la cancel·lació del concert d' Ebri Knight i Herba Negra, que estava previst per aquest dissabte a la Sala Amstel Art de València, es degui a motius polítics com havien denunciat els dos grups musicals , els quals van anunciar amb un comunicat la supressió del concert aquest mateix divendres. "Ens entristeix més dir-vos que ha estat per motius polítics i ideològics, un clar atac contra la llibertat d'expressió", van explicar els grups.Segons Heineken, que gestiona la sala, el concert no ha estat autoritzat perquè "no s'han complert els terminis requerits per l'organització d'un esdeveniment d'aquest tipus a la sala Amstel Art, ni es va enviar la informació ni la documentació necessària a temps", entre la qual figura la còpia de la pòlissa de responsabilitat civil, ha especificat l'empresa també a través d'un comunicat.La companyia defensa que Amstel Art és "un espai obert a la cultura contemporània", en el qual "hi ha cabuda per a totes les disciplines artístiques i convergeixen tots els públics que representen l'escena cultural actual". Afegeix que la sala "compleix rigorosament totes les mesures de seguretat necessàries" per garantir que qualsevol esdeveniment celebrat a les seves instal·lacions respecta la legislació vigent.Els dos grups musicals van explicar aquest divendres que el concert estava programat des de feia mesos, amb el procediment adequat i una "comunicació fluida entre tots els agents implicats". Segons el relat dels grups, dos dies abans del concert, la gerència de la sala, a través del representant de Heineken a València, va exigir-los el "compromís de no manifestar cap missatge polític ni religiós durant el concert, ni tampoc vendre cap material amb continguts d’aquest tipus"."El que ha passat és un clar atac a la llibertat d’expressió i als drets fonamentals, que considerem inadmissible i que denunciem", afirmen. "Els propers dies estudiarem la via per emprendre accions legals contra aquest atac d’odi i de discriminació evident. De la mateixa manera, no podem oblidar que tenim companys músics esperant entrar a la presó per les lletres de les seves cançons. A ells, les més grans víctimes de la censura, els enviem tota la solidaritat".Ebri Knight i Herba Negra clouen el comunicat afirmant que entenen la música "com un altaveu de consciència i canvi. Qualsevol atac contra la llibertat d’expressió és un atac a totes les treballadores de la cultura". També asseguren que tornaran aviat a València i que "a tothom que tingui entrada del concert, se li retornaran els diners pel mateix mitjà per on es van comprar".

