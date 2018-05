​Rajoy respondrà la setmana que ve a Torra que està obert al diàleg «dins de la llei»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja ha rebut la carta del president de la Generalitat, Quim Torra, i el respondrà al llarg de la setmana vinent. Rajoy exposarà en una missiva que està obert al diàleg "dins dels límits de la Constitució i la llei".La proposta de diàleg al govern espanyol que ha llançat Quim Torra es va fer oficial aquest divendres amb una carta a Rajoy en la qual demana concertar una reunió que el mateix Torra està disposat a fer "demà mateix i sense condicions".Fonts de la Moncloa han explicat que el president està "perfectament obert al diàleg, que és el que ha dit sempre", però dins d'aquests límits.Per a Rajoy seria possible tractar de gairebé qualsevol assumpte amb el nou president català excepte "del que no pot ser, que és el que és il·legal". Es tracta, precisen, del mateix esperit que s'ha mantingut fins ara.Les mateixes fonts no han precisat més detalls de la missiva de resposta de Rajoy i han explicat que, en cas d'haver-hi intenció de veure's, s'intentaria fixar a través dels respectius gabinets, per la qual cosa en cap cas es parlaria encara de dates.

