​Exrepartidors de Deliveroo i Glovo llançaran una aplicació pròpia d'entrega a domicili

Exrepartidors de Deliveroo i Glovo, agrupats en la plataforma Ridersxderechos , tenen previst llançar una aplicació mòbil de compra a Internet i entrega a domicili per fomentar el treball digne i el consum responsable i de proximitat de restaurants i comerços de Barcelona. La plataforma ja fa mesos que pugna per millorar les condicions laborals dels riders , els ciclistes urbans que reparteixen menjar i altres productes a domicili.El portaveu de Ridersxderechos, Oriol Alfambra, ha explicat a Europa Press que des del passat octubre han estat desenvolupant i estudiant la viabilitat d'una marca amb la qual competir amb empreses com Deliveroo, Glovo, Stuart, Uber Eats i Shargo, en les quals han treballat o treballen la majoria dels membres del col·lectiu.Alfambra ha detallat que ho faran a través de la constitució d'una cooperativa i que en un primer moment donaran feina a fins a vuit persones, que ha emfatitzat que comptaran amb un contracte laboral i cotitzaran en el Règim General de la Seguretat Social."Plantegem aquesta iniciativa per crear llocs de treball dignes i pagar impostos, a diferència de la situació del sector en la qual s'opera amb falsos autònoms, la qual cosa repercuteix de manera nefasta en l'exercici dels seus drets com a treballadors i en la societat, ja que empreses que facturen milions d'euros usen un model irregular per evadir fiscalment les quotes de la Seguretat Social", ha raonat.Depenent de com evolucioni l'aplicació, el col·lectiu té previst anar augmentat la plantilla, que s'espera que tingui contractes a mitja jornada, i que calcula que podria arribar fins als 300 empleats.Per a això, Ridersxderechos llançarà dimarts que ve una campanya de microfinançament a través de la fundació Degoto, en la qual preveuen demanar recursos amb els quals sufragar les despeses de desenvolupament de l'aplicació i d'adquisició de vehicles amb els quals operar i que se sumaran als 60.000 euros que van rebre per part d'una subvenció de la Generalitat.L'aplicació oferirà als usuaris un catàleg de restaurants i comerços de Barcelona amb la intenció de "fomentar el consum responsable i de proximitat", i ho farà amb aliments de qualitat i d'origen preferiblement ecològic i no s'inclourà l'oferta de multinacionals de menjar ràpid.Alfambra ha ressaltat que els vehicles que utilitzaran per a l'entrega a domicili seran bicicletes o vehicles elèctrics, utilitzant així mitjans de transport totalment sostenibles i que no contaminin.Ha avançat que la seva iniciativa es podrà exportar a altres ciutats com Madrid, València, Saragossa, Palma de Mallorca o Màlaga, en les quals tenen contactes amb treballadors que també s'han agrupat en plataformes similars a la seva.Dimecres que ve se celebrarà a Barcelona el primer judici contra Deliveroo per part d'un dels treballadors que va ser acomiadat després de les protestes i vagues del juny i juliol de l'any passat, en les quals s'alertava de les condicions laborals de la multinacional L'advocat del Col·lectiu Ronda Nacho Parra ha informat que en aquest judici i 15 més, que es desenvoluparan fins al novembre, es busca el reconeixement de la seva condició de treballadors i que van operar com a falsos autònoms, i que es qualifiquin nuls els seus acomiadaments com a represàlia a les protestes i que se'ls reincorpori a la plantilla.Ha agregat que inspeccions de treball prèvies a Deliveroo, en les quals s'ha determinat que els repartidors tenien una relació laboral amb l'empresa, juguen a favor seu per demostrar que no tenen el control de l'activitat, ja que factors com els preus, els horaris i les jornades no els decideixen ells mateixos, com hauria de ser si fossin autònoms.

