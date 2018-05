​Millo espera que la petició de diàleg de Torra sigui «sincera» i des de la «lleialtat»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, espera que la petició de diàleg del president de la Generalitat, Quim Torra, al govern espanyol sigui "sincera" i es dugui a terme "des de la lleialtat institucional". Millo s'ha referit d'aquesta forma a la carta que Torra ha fet arribar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, demanant-li una reunió."El paper ho aguanta tot", ha dit Millo, que ha afegit que Torra ha de demostrar "amb fets la voluntat de restablir la normalitat institucional" entre els catalans i entre els dos governs, cosa que es veurà "amb les decisions que prengui". El delegat del govern espanyol ha fet aquestes declaracions abans de l'acte d'homenatge a la Guàrdia Civil que s'ha fet aquest migdia a Sant Andreu de la barca, amb motiu del 174è aniversari de la seva fundació.Millo ha lloat la tasca de la Guàrdia Civil "per ajudar a retornar la democràcia, la llibertat i la Constitució que alguns volien arrabassar" amb el referèndum de l'1 d'octubre. "Sense la vostra entrega, professionalitat i vocació, no hauria estat possible", ha destacat durant l'acte, alhora que ha lamentat que els agents "han suportat les condicions més difícils que un ésser humà pot suportar" per la seva participació en els dispositius de seguretat relacionats amb l'1-O.El delegat del govern espanyol ha assegurat que moltes famílies de Guàrdies Civils han patit assetjaments i també ha apuntat que alguns dels seus fills han estat objecte de bullying. En aquesta línia, el tinent coronel a Catalunya, Ángel Gozalo Martín, ha lamentat que l'actuació de la Guàrdia Civil hagi provocat "mobilitzacions organitzades amb incidència penal, institucional, social, però també d'ordre personal i psicològic per als agents i les seves famílies".

