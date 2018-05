La picada d'ullet de la nova samarreta del Barça a la ciutat de Barcelona

El FC Barcelona ha presentat aquest dissabte al migdia a les piscines Picornell les samarretes que lluiran els jugadors entrenats per Ernesto Valverde la temporada que ve. A la presentació hi han assistit el president del club, Josep Maria Bartomeu, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè la nova camiseta inclou una picada d'ullet a la ciutat: conté 10 franges, una per cadascun dels districtes de la ciutat.A banda de la samarreta, els pantalons i els mitjons seran més foscos, recordant els priers anys de la relació que el Barça té amb la companyia Nike.L'alcaldessa ha remarcat la importància dels vincles entre "la ciutat i el món de l'esport" i l'orgull que significa que Barcelona sigui una de les ciutats del món on més esport es practica. "Estic convençuda que els barcelonins se senten honorats de saber que els jugadors portaran al cor i a la samarreta la ciutat de Barcelona", ha apuntat, tot afegint que ambdós comparteixen "els valors de ser una ciutat i un equip compromesos amb els drets humans i amb la gent".La nova samarreta estarà a la venda a partir de dilluns, 21 de maig, però els jugadors ja la lluiran diumenge contra la Reial Societat en el darrer partit al Camp Nou de la temporada, i també d'Andrés Iniesta.

