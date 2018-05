​Barcelona celebrarà per primera vegada aquest diumenge el Dia de l'Orgull Boig

Catalunya celebrarà aquest diumenge per primera vegada el Dia de l'Orgull Boig, una jornada amb la qual es vol visibilitzar aquest col·lectiu amb problemes de salut mental i posar fi a l'estigma que arrossega. La jornada se celebrarà a Barcelona i ha comptat amb la participació de diferents entitats formades per persones amb problemes de salut mental, ha informat l'Ajuntament en un comunicat Arrencarà a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume amb una sèrie d'activitats, com són espais de contacontes i jocs infantils, a banda d'un taller de pancartes reivindicatives. A les 6 de la tarda és prevista una manifestació que començarà a la plaça Catalunya i que finalitzarà a la plaça del Rei. Un cop allà es llegirà un manifest i hi haurà diverses actuacions musicals.El Dia de l'Orgull Boig ja és una tradició en països com el Canadà, on el Mad Pride Day va tenir lloc per primera vegada a Toronto l'any 1993. Altres països com els EUA, Regne Unit, Sud-àfrica, França, Brasil, Bèlgica, Alemanya, Ghana, Austràlia, Itàlia o Xile també celebren actes similars.

