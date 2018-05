Un jove agredeix amb un ganivet i provoca diversos talls al seu padrastre a Torredembarra

La Policia Local de Torredembarra va detenir el passat 17 de maig un jove de 21 anys, veí de Torredembarra, com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces amb arma blanca. Els fets van succeir, però, el passat 6 de maig quan la policia va rebre l'avís de Mossos d'Esquadra per donar-los suport en un domicili al carrer de Pere Badia, on presumptament, tenia lloc una agressió amb arma blanca.​En arribar al lloc dels fets, les patrulles van comprovar que el presumpte autor havia fugit deixant al seu padrastre ferit amb talls a diverses parts del cos, per la qual cosa va haver de ser traslladat d'urgència a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona.La Policia Local va procedir a la seva detenció el passat 17 de maig, a les 19.50 h, arran d'una trucada d'un agent de la mateixa policia que es trobava fóra de servei i que el va veure en el mateix replà del lloc on havien succeït els fets uns dies abans.

