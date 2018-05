​Mediaset cancel·la «Las mañanas de Cuatro» per sorpresa

La redacció del programa de televisió Las mañanas de Cuatro ha estat informada aquest divendres que no està previst que l'espai matinal que condueix amb Javier Ruiz torni a la graella del canal després del Mundial de Futbol de Rússia, que es disputarà entre el 14 de juny i el 15 de juliol.Així ho han confirmat fonts coneixedores de la decisió, que apunten que aquest divendres s'ha comunicat a l'equip del programa de debat que a l'estiu no hi haurà programa com en altres ocasions. Encara es desconeix quin espai substituirà Las mañanas de Cuatro quan acabi la competició en el mes de juliol.Mediaset Espanya oferirà en obert entre el 14 de juny i el 15 de juliol els 64 partits del Mundial de Futbol de Rússia, esdeveniment que els obligarà a adaptar les graelles de Telecinco i Cuatro per oferir en directe la cobertura de totes les trobades que es disputin.Així, s'avançarà el final de temporada a principis de juny, coincidint amb l'inici del Mundial, donant així cabuda a continguts especials associats a la cobertura de l'esdeveniment futbolístic més gran de caràcter internacional.Quan per horari s'encavalquin partits de futbol, Mediaset derivarà a BeMad algunes de les retransmissions amb la finalitat de cobrir-los tots.A més de confirmar la decisió sobre Las mañanas de Cuatro, Mediaset també l'ha apuntat en un comunicat:

Comunicat de Mediaset relatiu a la cancel·lació de "Las mañanas de Cuatro" by naciodigital on Scribd

