​L'ANC demana reformar el reglament del Parlament per investir Puigdemont sense dilacions

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha confiat aquest dissabte en què la presidència de Quim Torra sigui "provisional" i que els partits independentistes impulsin ben aviat una reforma del reglament del Parlament que permeti la investidura a distància de l'expresident Carles Puigdemont "Com a ANC pensem que el que haurien de posar-se a fer ja després de la constitució del Govern és engegar la comissió del reglament, que és el que facilitaria la investidura de Puigdemont i seria absolutament legal", ha defensat en una entrevista d'Europa Press.La comissió del reglament no s'ha pogut activar encara perquè és un tipus de comissió que no pot funcionar si abans no es forma Govern, i Paluzie ha conclòs que aviat hi haurà Govern i l'independentisme haurà d'actuar en conseqüència."Seria coherent amb el que ens han dit –investir a Puigdemont-. Ens han dit que farien una investidura provisional, que seria una presidència provisional, que era un Govern provisional", per la qual cosa el lògic seria iniciar ja els tràmits per reprendre la investidura de l'expresident, conclou.La reforma de la llei de la presidència per investir Puigdemont a distància està suspesa pel Tribunal Constitucional, i Paluzie es mostra convençuda que el que dirà el tribunal és que per a investidures a distància no es necessita una llei, sinó modificar el reglament, i donarà llum verda."No és antiestatutari fer una investidura telemàtica; són mètodes d'elecció, de participació i de decisió propis d'una societat que evoluciona, i el reglament ha d'adaptar-se", conclou la líder de l'entitat independentista.Paluzie entén que Puigdemont renunciés a ser investit, malgrat que l'ANC l'hi va demanar fins i tot en persona, i admet que la investidura de Torra no era la preferència de l'entitat: "És evident que no és el que volíem. Nosaltres hem defensat sempre la restitució del Govern legítim", en al·lusió al que va ser cessat amb el 155.L'ANC preveu que el nou Govern no pugui fer "grans polítiques" perquè d'una forma o una altra seguirà tutelat per l'Estat, per això planteja que es doni molta força al Consell de la República, una mena de Govern a l'estranger, que està previst que piloti Puigdemont des de Bèlgica.Així, proposa que algunes de les competències de la Generalitat es desenvolupin des d'aquest Consell, com les d'Afers exteriors, ja que vaticina que l'Estat vetarà que el Govern reobri delegacions en l'exterior o reactivi el Diplocat, un organisme català de diplomàcia pública."Em semblaria molt bé que el conseller d'Exteriors que es nomeni fos algú que estigués a l'exili. Donaria força al govern de la república allí i permetria que el Govern d'aquí no fos una cosa merament autonomista. És una idea que poso damunt de la taula", rasa.Paluzie preveu una legislatura amb un "xantatge permanent" de l'Estat cap al nou Govern de Torra: per la via judicial a través dels presos sobiranistes, i per la via política a través de la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya.La presidenta de l'ANC avala que Torra hagi ofert diàleg al govern espanyol, però no té molta confiança en què es produeixi, ja que considera que ja s'ha visualitzat, a través del Tribunal Suprem, que no hi ha voluntat de l'Estat d'encarar una solució negociada.Paluzie considera "vox populi" que els partits sobiranistes vulguin anar de nou a eleccions aviat, però espera que no sigui perquè no es posen d'acord a intentar de nou la investidura de l'expresident Puigdemont, que va fracassar en el ple programat per al passat 30 de gener.Mentre duri el mandat, descarta que puguin arribar temps de normalitat a Catalunya. "Una certa calma i una certa sensació de normalitat no la tindrem mai mentre hi hagi presos i preses polítiques, mentre hi hagi una repressió que no cessa", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)