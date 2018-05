​L'advocat alemany de Puigdemont critica el «silenci clamorós» de Berlín

L'advocat alemany de Carles Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ha lamentat en una entrevista exclusiva amb l'agència de notícies DPA "el silenci clamorós" del govern del seu país respecte a l'euroorde emesa per les autoritats espanyoles i la corresponent petició de lliurament de l'expresident català."No entenc que el govern federal no hagi dit des del principi i per iniciativa pròpia que no aprovaria l'extradició. Nosaltres no volem que els dramàtics assumptes polítics interns espanyols siguin resolts en territori alemany", ha dit Schomburg.En opinió de l'experimentat advocat, hauria estat més lògic que el govern de la cancellera Angela Merkel hagués examinat per endavant el cas per posteriorment aclarir si donaria llum verda per principi al lliurament d'una figura com la de Puigdemont.D'una altra manera, i segons Schomburg, es corre el risc que la justícia es converteixi en una "joguina" de la política, perquè, malgrat totes les evocacions a la independència dels jutges, la diplomàcia segueix tenint l'última paraula.Puigdemont va ser detingut al nord d'Alemanya el passat 25 de març quan va travessar la frontera amb Dinamarca procedent d'una conferència que havia ofert a Finlàndia. La justícia espanyola havia emès prèviament una euroordre de detenció, ja que l'expresident català estava sent investigat pel referèndum sobiranista celebrat a l'octubre a Catalunya, que el Tribunal Constitucional espanyol va declarar il·legal.Després de la corresponent petició de lliurament per part de la fiscalia alemanya, l'audiència regional de l'estat federat de Slesvig-Holstein va decidir, no obstant això, deixar a Puigdemont en llibertat sota fiança després de descartar el delicte de rebel·lió, el més greu que se li imputava.Puigdemont, que ha de presentar-se una vegada a la setmana davant la policia alemanya, i els seus advocats s'esperen ara que la fiscalia alemanya presenti una segona petició d'extradició per corrupció i malversació de fons públics per la celebració del referèndum d'autodeterminació il·legal, com argumenta la justícia espanyola.Sigui el que sigui la decisió final de la fiscalia i dels jutges de Slesvig-Holstein, l'última paraula segueix sent del govern que encapçala Merkel, subratlla Schomburg. En lloc d'una extradició, l'advocat alemany advoca perquè Berlín proposi una iniciativa de pau en favor d'Espanya i en interès europeu.Schomburg és un prestigiós advocat penalista, exjutge del Tribunal Suprem d'Alemanya i amb una llarga experiència en tribunals internacionals com el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPIY), a la Haia, i en el de Ruanda, amb seu a Arusha (Tanzània).El 2001, Schomburg es va convertir en el primer ciutadà alemany a ser triat per l'Assemblea General de Nacions Unides per integrar un tribunal penal internacional. "Sense coratge no s'aconsegueix gens", va assenyalar el prestigiós jurista a DPA en repassar la seva trajectòria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)