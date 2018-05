​Lluís Puig adverteix l'Estat que si «censura» la restitució de consellers actuarà com una «dictadura»

El conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, adverteix l'Estat que si "censura" la seva restitució i la dels altres consellers del govern de Carles Puigdemont actuarà com una "dictadura". En una entrevista amb l'ACN, Puig recorda que els programes electorals de JxCat i ERC ja parlaven de restitució i confia que des de Barcelona es farà "tot el possible" perquè sigui així. Amb tot, admet que poden sorgir traves. "Si Torra signa un decret de nomenament i el DOGC no el publica per censura o veto només hi ha un adjectiu: dictadura", sentencia Puig.Segons diu, ell es veu "capaç" d'assumir el Departament de Cultura des de Brussel·les, ja que la coneix "de pam a pam". A més, Puig remarca que si el ministre espanyol Méndez de Vigo ha pogut gestionar Cultura "des de 600 quilòmetres sense aparèixer ni un sol dia en 6 mesos" ell es veu "més capaç" de fer-ho des del doble de distància, ja que a través de xarxes o de Skype ha estat "molt present en molts llocs de Catalunya en els darrers mesos".Amb tot, Lluís Puig avança que per no "entorpir" l'administració catalana dimitiria "a l'instant" si veiés que no pot portar la conselleria "correctament". "El primer que faré si sóc conseller és donar garanties que si no puc desenvolupar la meva feina correctament dimitiré des del moment en què ho vegi", insisteix Puig. Es refereix, matisa, a si no es poden dirigir "bé" les polítiques culturals i el mateix departament des de Brussel·les. "A mi, a nivell de gestió, no m'espanta gens", destaca, recordant que ha estat més de 17 anys dins de la conselleria i la coneix "pam a pam".En tot cas, si finalment el president Quim Torra nomena una altra persona en lloc d'ell, Puig li proposarà que vagi a Brussel·les per fer "una sessió de traspàs cara a cara" de tot allò que pensa perquè el nou conseller o consellera de Cultura "ho entomi, faci i decideixi". Segons Puig, no serà ell "qui posi pegues" a una nova persona. Més enllà de si és restituït o no com a conseller, Puig es mostra "convençut" que tornarà a entrar a la delegació del Govern a Brussel·les, ja sigui "com a ciutadà europeu i lliure" o com a membre de l'executiu.El conseller a l'exili valora el rebuig de l'euroordre per part de la justícia belga com una "victòria" però reconeix que haurien volgut debatre sobre el contingut de la petició. "Així ja hauríem tancat, si haguéssim guanyat, tant la rebel·lió com la malversació de fons", diu. La decisió del tribunal dimecres, confessa, se la imaginaven, ja que els advocats de la defensa ja havien detectat els errors de forma des de l'inici i així van traslladar-ho ja al jutge instructor el primer dia. Això no va impedir, però, la "sorpresa" en veure que el mateix fiscal belga reconeixia "totes les irregularitats". "Va ser una gran alegria per part nostra", assegura.A més, creu que "és una mala manera de fer amistats i buscar complicitats" criticar la justícia belga, com ja va passar, recorda, amb l'alemanya quan va rebutjar la rebel·lió de Carles Puigdemont. "L'euroordre és una eina per establir complicitats entre les justícies, no és normal que la justícia espanyola vagi donant lliçons a tothom", lamenta.Preguntat per la petició de la fiscalia espanyola perquè s'emeti una tercera euroordre contra ell, Meritxell Serret i Toni Comín, el conseller establert a Bèlgica assegura que "les reaccions de tothom són ja conegudes" i adverteix que "Espanya quedaria en una posició de dubtosa credibilitat" si es dicta una nova petició d'extradició. "A nosaltres ens tranquil·litza que cada cop és més evident que la justícia europea té entre mans un expedient de discussió política, no de delictes", rebla."Davant d'una justícia que considero justa, equànime i que no em té prejutjat tinc moltes ganes de demostrar que no he malversat ni un sol euro", afegeix Puig sobre l'escenari d'una nova petició d'extradició a Bèlgica.Segons ell, qualsevol nova petició serà examinada amb "desconfiança" i, si arriba "ben feta" l'agafaran "amb ganes d'entrar en el fons", ja que és el que els donarà a ell, Serret i Comín "la llibertat total i final".Sobre l'opció que el ministre Catalá plantegi a la UE una reforma del sistema de l'euroordre, Puig recorda que ja va fer-ho al desembre i la resposta que va obtenir -de l'eurocomissària de Justícia- va ser, en les paraules de Puig, "que no es tracta d'anar modificant les coses quan a un li va bé". "No perquè Espanya tingui ara un problema s'ha de modificar", assegura.El conseller de Cultura a l'exili explica que les 36 creus de Sant Jordi proposades pel Govern a l'exili es van exposar per "donar legitimitat" als premis. "No podíem tolerar que el 155 deixés sense les Creus de Sant Jordi, sent el guardó més honorífic i reconegut per tots els catalans", apunta. Puig espera que l'executiu de Torra les assumeixi i deixa la porta oberta a què s'ampliïn. Això sí, demana que en aquest cas es mantingui la paritat entre les Creus a persones físiques, ja que "per primer cop a la història" de les 18 persones hi ha 9 homes i 9 dones.

