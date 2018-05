El nou error de Llarena a Alemanya: adreça la carta a la «sra. Führer»... i no és qui l'ha de rebre

#Extradición Los servicios de Llarena han enviado a Alemania la carta diciendo que no hagan caso de Bélgica a la atención de la Sra. Führer. Se ha equivocado con el Sr. Grüntge, miembro de la Fiscalía. Nadie es perfecto. pic.twitter.com/GOIra8ufRm — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 18 de maig de 2018

#Extradición He buscado en la web de la Audiencia Territorial de Schleswig a la Sra. Führer. Pero no existe. Luego he sabido q los abogados alemanes se sonrieron al ver Führer. El Sr. Grüntge recibe loa documentos para el fiscal jefe Wolfgang Zepter. ¡El humor no viene mal! — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 18 de maig de 2018

#Extradición Aunque en el portal del Oberlandesgericht de Schleswig no hay referencia a Sarah Führer en Internet sale q trabaja en la Fiscalía de la Audiencia. Los documentos los traslada el fiscal Georg-Friedrich Güntge. — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 19 de maig de 2018

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va enviar una carta a la justícia alemanya per onfirmar-los que l'auto de processament que els va fer arribar ja és, en si mateix, una euroordre per extradir el president a l'exili, Carles Puigdemont. La voluntat és evitar "l'error d'interpretació" de la justícia belga, que aquest dimecres va negar-se a extradir els consellers Comín, Serret i Puig per qüestions formals. Però el primer error, i remarcable, ha estat de part de Pablo Llarena, ja que la persona a qui s'adreça la missiva, la sra. Führer, que no és l'encarregada de rebre les cartes. Ernesto Ekaizer va explicar-ho al seu compte de Twitter: "He buscat a la web de l'Audiència Territorial de Schleswig a la Sra. Führer. Però no existeix. Llavors he sabut que els advocats alemanys van somriure en veure Führer". "El Sr. Güntge rep els documents per al fiscal en cap Wolfgang Zepter". És aquest, doncs, l'encarregat de rebre-les, i no pas la sra. Führer, fiscal especialitzada en cibercrim.El mateix Eikaizer ha especificat que, malgrat que la fiscal Sarah Führer no apareix a la pàgina web, "a Internet surt que treballa a la Fiscalia de l'Audiència". A banda, ha remarcat que els documents que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha enviat els havia de dirigir a Georg-Friedrich Güntge.La carta que va enviar Llarena anava dirigida a la fiscal en cap del tribunal alemany, Wolfgang Zepter. En aquesta, el magistrat explica a Alemanya que la justícia belga va denegar l'entrega dels altres processats perquè no constava en l'euroordre el pas previ a l'Estat, és a dir, l'ordre de detenció nacional, però que, en tot cas, l'auto de processament ja ha de ser suficient perquè l'ordre de detenció internacional es porti a terme.Concretament, avisava Alemanya que el processament -on s'indiquen els delictes pels quals es portarà Puigdemont a judici- sustenta l'euroordre i, en l'auto entregat, també es recullen els fets i les responsabilitats penals atribuïdes al president a l'exili. "Aquesta resolució és una resolució executiva respecte de la presó provisional de Carles Puigdemont", afegeix el jutge. En virtut d'aquesta, doncs, el president hauria d'haver estat immediatament detingut i posat a la presó, si es trobés a Espanya i, en cas contrari, els recorda que s'ha de procedir a la seva entrega.En aquest punt, Llarena insta els tribunals alemanys a regir-se pel "principi de confiança recíproca" i valorar les resolucions que consten en l'ordenament jurídic espanyol, per tal que es pugui fer efectiva l'entrega de Puigdemont a la justícia espanyola.

Carta de Llarena a Alemanya by naciodigital on Scribd

