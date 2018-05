Torra també ofereix diàleg a Sánchez per parlar dels presos i la repressió

Apreciado Sr. Sánchez, estoy a su disposición cuando lo desee para hablar de los presos políticos en España - demócratas honorables-, de los exiliados por haber permitido votar a los ciudadanos y de la criminalización del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Saludos. https://t.co/q8Mei3dOif — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 18 de maig de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ofert aquest divendres a Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, trobar-se per abordar la situació dels presos polítics, dels exiliats i de la "criminalització" de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Ho ha fet el mateix dia en què Sánchez l'ha comparat amb Jean Marie Le Pen , líder de l'ultradreta francesa.Torra ha recordat a Sánchez en el tuit que els empresonats i exiliats ho estan per haver promogut el referèndum de l'1-O, que també ha estat reivindicat en la carta que ha enviat a Mriano Rajoy per emplaçar-lo a iniciar un diàleg sense condicions.Torra també ha enviat aquest divendres una carta a Mariano Rajoy en la qual l'emplaça a trobar una data per reunir-se. "Estic disposat a començar aquest diàleg demà mateix", destaca Torra en la missiva, en la qual no posa "condicions" a aquestes converses que vol encetar amb el dirigent espanyol. "Tinc la predisposició a parlar de tot, sense límit temporal i amb el format que trobem més oportú", ressalta el nou president de la Generalitat En el text. Torra assegura que el projecte polític del futur Govern "serà el que va avalar la majoria de ciutadans el 21 de desembre, fidel a l'expressió democràtica de l'1 d'octubre i al seu resultat". "Les circumstàncies del país eren, i continuen sent, excepcionals per l'existència de polítics catalans, demòcrates i honorables, en plenitud de drets polítics, en situació de presó preventiva o a l'exili", indica.El dirigent català li manifesta, de passada, que les prioritats del Govern seran el progrés, la cohesió social, la prosperitat econòmica i la defensa de la democràcia i "dels drets fonamentals". "Uns principis que ens permeten construir un país millor per als 7,5 milions de catalans. Un país que és divers, civic, respectuós, profundament compromès amb els valors democràtics i que aspira legítimament a disposat per al futur de millors oportunitats per a tots els catalans", insisteix.

La carta del president Torra a Mariano Rajoy by naciodigital on Scribd

