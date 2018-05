Primer pas del PP, el PSC i Cs de Badalona per tirar endavant la moció de censura a Sabater

El PP, el PSC i C's de Badalona han fet un primer pas per poder tirar endavant la moció de censura a l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater (Guanyem Badalona). Les tres formacions han dut a terme aquest divendres la primera trobada a tres bandes després que els socialistes plantegessin crear una comissió tècnica que s'encarregués de redactar el document que servirà de full de ruta pel nou govern.Segons ha explicat a l'ACN el portaveu del PP a la ciutat, Juan Fernández, la reunió ha estat "cordial" i ha servit perquè les tres formacions exposessin el seu diagnòstic de la localitat i les mesures que cal implementar per resoldre la situació de "paràlisi" en què es troba. Amb tot, ha remarcat que no s'ha abordat el tema del possible lideratge perquè la prioritat en aquests moments és arribar a tancar un "acord programàtic"."Hem vist que tenim un alt nivell de coincidència tant en el diagnòstic de la ciutat com en les mesures que cal implementar en el futur govern", ha assenyalat Juan Fernández que ha detallat que les tres formacions opinen que la ciutat "està absolutament paralitzada". Així mateix ha indicat que entre les propostes que els tres partits consideren prioritàries destaquen dotar la Guàrdia Urbana de més efectius i impulsar un pla per suprimir les barreres arquitectòniques.Fernández ha explicat que la reunió d'aquest divendres ha tingut un caràcter tècnic, i de fet no hi han pres part les primeres espases de les formacions. Així mateix, ha afirmat que s'emmarca en la primera fase d'un procés que ha de culminar amb la redacció del document que servirà de guia perquè el nou executiu pugui començar a caminar. "Hem d'aprofitar l'oportunitat i definir un acord programàtic per poder governar plegats", ha valorat.

