Iñarritu, sobre Catalunya: «Des de la 2a Guerra Mundial, no hi ha hagut cap govern tan perseguit a Europa»

Sense pèls a la llengua, tal i com acostuma, el senador de Bildu al Senat espanyol, Jon Iñarritu, ha repassat aquest divendres la situació repressiva que viu Catalunya arran del procés i, de passada, ha repassat la història recent del País Basc, amb la sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera ple de gent, amb més de 200 persones."No sóc una persona que em caracteritzi per tenir vergonya", ha dit com a preavís. "Espanya tenia calculada la violència de l'1-O per intentar atemorir la població catalana, però potser no havia calibrat el ridícul internacional", ha començat valorant Iñarritu. I ha seguit assegurant que "a Espanya no li importen gaire les tibades d'orella que rep d'Europa -és el país de la UE amb més denúncies per incompliments-, però fer el ridícul no li agrada".Segons el seu parer, a Espanya "el 21-D se li van creuar els cables". A les eleccions convocades arran del 155 -"que va ser molt celebrat al Senat"- creien que "algun partit independentista no es presentaria argumentant que eren il·legítimes", però no va ser així.Però tot i amb tot, el senador de Bildu no s'ha mostrat massa optimista amb la situació de presos i exiliats. "Tant de bo m'equivoqui, però crec que el tsunami repressiu espanyol durarà molt temps, ja que volen passar del debat republicà al debat antirepressiu", ha elucubrat.Per posar en valor la situació catalana ha exposat que "des de la Segona Guerra Mundial cap govern legítim d'Europa no havia estat tan perseguit com el català actualment". "Al País Basc l'excusa era la violència, i a Catalunya l'han d'inventar".Iñarritu ha insistit en la necessitat de mantenir l'activitat al carrer i a les xarxes socials, i en resposta a les preguntes del públic ha explicat la repressió que va viure el País Basc, que ha qualificat de global, "com la que pateix ara Catalunya".

