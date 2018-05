Bojan Krkic: «Vaig tenir atacs d'ansietat, però el futbol no està interessat en això»

L'exjugador del Barça Bojan Krkic ha explicat en una entrevista a The Guardian que no va poder jugar l'Eurocopa del 2008 per problemes d'ansietat tot i que en aquell moment es va dir que estava de vacances. Relata que durant la seva carrera ha tingut greus problemes arran de la pressió de ser futbolista de primer nivell. Una pressió que li provocava atacs d'ansietat i marejos. "Tenia atacs d'ansietat, però això al futbol no li interessa", lamenta. Explica també que se sentia espantat i malalt. "No sabia què fer", relata a la conversa.Admet també que la seva carrera hauria estat més fàcil si s'hagués quedat al Barça sense jugar, però assegura que necessitava marxar. "A vegades hauria d'haver estat més pacient, però sempre he estat honest amb les meves decisions. Sempre he volgut jugar", reivindica, tot i que reconeix que el Barça "ho condiciona tot".Explica també que, per a ell, el més important no són les copes, sinó les experiències i tot el que aprens i vius. "Els que van parlar malament de tu se n'oblidaran", assegura, i afegeix: "si Víctor Valdés, el porter més gran de la història del Barça, ha estat oblidat, ¿com no s'oblidaran de mi?". Quan això passi, si passa, Bojan explica que quedarà ell i el seu orgull dels moments únics que moltíssims futbolistes no han viscut mai.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)