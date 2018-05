Quim Torra: «Que res no ens faci normalitzar la situació que vivim»

Acabant una setmana inoblidable. Que res no ens faci normalitzar la situació que vivim fins que els presos polítics siguin lliures i tornin els exiliats a casa. Per Catalunya i per la vida. Moltes gràcies per tant i per tot. pic.twitter.com/ScBnxOBN3g — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 18 de maig de 2018

El president Quim Torra acaba la seva setmana al càrrec amb una visita pendent als presos que finalment farà dilluns. A través de Twitter, Torra ha tingut un record per ells i pels exiliats, i ha fet una crida a "no normalitzar la situació" en què es troba el país fins que els dirigents independentistes tornin a casa.Torra tenia previst visitar avui els presos però finalment, a petició del ministeri de l'Interior per qüestions organitzatives i protocolàries, viatjarà a Madrid dilluns. Allà es previst que es trobi amb els dirigents independentistes empresonats a Soto del Real, Estremera i Alcalá Meco.Aquest divendres, Torra ha enviat una carta a Mariano Rajoy refermant la seva voluntat de diàleg. En la missiva, el dirigent independentista ha reclamat al president espanyol una trobada "sense condicions ni límit de temps" per abordar la situació després d'haver estat investit.

