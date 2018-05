La «marca Espanya» arriba a Tarragona de la mà de l'exèrcit espanyol

La Patrulla Àguila i la Unitat de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol s'exhibiran aquest diumenge a Tarragona. Oferiran un espectacle aeri amb set avions que realitzaran acrobàcies gairebé impossibles, realitzant taules verticals i horitzontals, creuaments i maniobres invertides, si la meteorologia ho permet, durant 30 minuts.El subdelegat de Defensa, Joaquín Ballesteros, ha destacat que aquesta exhibició servirà per "transmetre la cultura de defensa a la societat que servim". En aquest sentit, ha destacat que la Patrulla Àguila porta la "marca Espanya" arreu del món i que la despesa que suposen les seves exhibicions és "mínima pel que s'obté a canvi", com el privilegi, la professionalitat i el reconeixement.Per altra banda, el regidor de Mobilitat i Domini Públic a l'Ajuntament de Tarragona, ha destacat en la roda de premsa de presentació, que "és un orgull i un honor" per la ciutat comptar amb l'exhibició d'aquestes unitats de l'exèrcit espanyol. En aquest sentit, ha defensat que aquests actes, com el concert de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'exèrcit espanyol, "és cultura".Per diumenge, com ja va fer dimarts, la Coordinadora per la Pau de Tarragona ha convocat una acció de protesta al passeig marítim de la ciutat per rebutjar aquesta exhibició militar. Acero no ha volgut dir res sobre aquesta acció i només ha expressat que "ho respecto però no ho comparteixo".El conseller del PP també ha afirmat que "no es va plantejar aquesta exhibició pensant en cap context polític" i assegura que quan els van oferir aquesta possibilitat des de Defensa, no podien dir que no perquè era un "privilegi" que els avions volessin pel cel tarragoní, exhibint-se.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)