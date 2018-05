Rufián: «Si Rajoy, Sánchez i Rivera fan el que fan és perquè així guanyen eleccions»

Gabriel Rufián, Bea Talegón i Antonio Baños han participat a l'acte de Súmate a l'Ateneu barcelonès Foto: Albert Alcaide

Ple a vessar a l'Ateneu barcelonès per assistir a l'acte de Súmate Foto: Albert Alcaide

"No s'esperaven que sortís Torra i que no el podrien imputar: que han fet? Doncs destrossar-lo", ha assegurat l'advocada i periodista Bea Talegón en l'acte que hauria d'haver moderat el recentment investit president de la Generalitat, Quim Torra, en la sala Oriol Bohigues de l'Ateneu barcelonès. És "evident", segons Talegón, que "s'ha volgut vendre un relat en contra de Torra".Així mateix, l'ex-diputat de la CUP al Parlament i portaveu de Súmate, Antonio Baños, ha fet broma sobre l'absència de Torra: "No ha pogut venir perquè ha trobat una feina temporal". I ha afegit que el president no durarà gaire en el càrrec perquè "escolta més que parla".En la mateixa línia que Talegón, el portaveu de Súmate ha lloat a Torra i ha afirmat que el president de la Generalitat és "exactament el contrari de com l'han retratat". I ha recalcat que si algú ha patit "racisme som nosaltres per part de dreta espanyola". També ha fet referència al títol de la conferència "Directe a la República" i ha assegurat que "nosaltres volem una República per defensar totes les cultures, religions i 250 llengües" que es parlen a Catalunya."Si Rajoy, Sánchez i Rivera fan el que fan, és perquè així guanyen eleccions", ha sentenciat el diputat d'ERC Gabriel Rufián, que ha encetat l'acte demanant un aplaudiment en record dels presos polítics. Ha matisat, també, que el problema no el tenen amb la gent sinó amb la "cúpula" de l'estat espanyol.Talegón, preguntada per les declaracions a Rac1 de la líder de Ciutadans, Inès Arrimadas, ha criticat les paraules de la dirigent de la formació taronja, que va afirmar que si tothom mirés TV3 ningú no la votaria: "És el més sincer que ha dit aquesta noia", ha reblat entre rialles del assistents.La periodista ha continuat parlant sobre els mitjans de comunicació públics de Catalunya i ha dit, al·legant que ella ho sap de bona mà al ser de Guadalajara, que els ciutadans de Catalunya i els de la resta de l'Estat viuen "en realitats diferents", i ho ha justificat afirmant que els catalans almenys poden veure "un canal de televisió que no menteix".La presidenta de Súmate, Monste Sánchez, i l'advocat i vocal d'Àgora Quàntica, Pepe Fajula, han presentat la conferència, que ha estat moderada per la coordinadora de comunicació de l'ANC, Arantxa Ureta.

