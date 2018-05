Torra demana per carta una reunió a Rajoy: «Estic disposat a dialogar sense condicions»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest divendres una carta a Mariano Rajoy en la qual l'emplaça a trobar una data per reunir-se. "Estic disposat a començar aquest diàleg demà mateix", destaca Torra en la missiva, en la qual no posa "condicions" a aquestes converses que vol encetar amb el dirigent espanyol. "Tinc la predisposició a parlar de tot, sense límit temporal i amb el format que trobem més oportú", ressalta el nou president de la Generalitat.En el text. Torra assegura que el projecte polític del futur Govern "serà el que va avalar la majoria de ciutadans el 21 de desembre, fidel a l'expressió democràtica de l'1 d'octubre i al seu resultat". "Les circumstàncies del país eren, i continuen sent, excepcionals per l'existència de polítics catalans, demòcrates i honorables, en plenitud de drets polítics, en situació de presó preventiva o a l'exili", indica.

