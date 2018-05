Barcelona, la ciutat de l'Estat amb més projecció internacional, segons l'IESE

Barcelona és la ciutat de l'estat espanyol amb més projecció internacional i la catorzena en l'àmbit mundial, segons la cinquena edició de l'índex IESE Cities in Motion que analitza nou indicadors de 165 ciutats de 80 països per mesurar-ne el desenvolupament. La capital catalana també obté la millor puntuació de l'estat espanyol en planificació urbana (16ena del rànquing mundial), tecnologia i governança (15a del món).Tenint en compte tots els indicadors -també es mesuren l'economia, el capital humà, la cohesió social, medi ambient i mobilitat i transport-, Barcelona se situa en la posició 26 del rànquing mundial, per darrera de Madrid que ocupa la número 25. L'informe de l'IESE destaca que la capital catalana ha pujat vuit llocs entre 2015 i 2017 perquè ha millorat en cohesió social i economia. En l'àmbit mundial, les ciutats més desenvolupades són Nova York, Londres i París.

