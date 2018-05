L'AMI lamenta «les mentides» de SCC i assegura que continuarà treballant per la independència

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha lamentat aquest divendres que Societat Civil Catalana (SCC) recorri a "l'ús de la mentida" i "les notícies falses" després que l'entitat presidida per José Rosiñol l'acusi de finançar el procés independentista i li reclami 22 milions d'euros. En un comunicat, l'AMI ha assegurat que continuarà treballant "incansablement" per la independència de Catalunya en ser un dels objectius que marquen els seus Estatuts i ha detallat que es finança exclusivament a través de les quotes que aporten els ajuntaments adherits. En aquest sentit, l'entitat municipalista ha demanat a Societat Civil Catalana com es financa i d'on provenen els fons dels què disposa.En el comunicat, l'AMI també remarca que el seu pressupost és de 354.348,50 euros, un "pressupost humil que es destina en bona part a despeses corrents, campanyes i actes propis" i que és l'Assemblea General la que dona compte de les activitats de l'entitat. D'altra banda, precisa que "la força de l’AMI rau en els seus 800 associats que per majoria absoluta dels seus plens han decidit formar-ne part".Aquest divendres, el president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha anunciat l'entitat enviarà un requeriment als 757 ajuntaments dels municipis adherits a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) “haver destinat fons públic a finalitats privades”, que considera “partidistes". En aquest sentit, han exigit que els ajuntaments deixin sense efecte l'acord amb l'AMI i demanen que els responsables d'aquest "finançament" retornin els diners a les arques públiques. L'AMI ha replicat que hi ha una disparitat de criteris sobre el pagament d'algunes quotes en les sentències emeses pels jutjats de primera instància del contenciós.

