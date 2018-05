Multes de fins a 750 euros als homes que xiulin dones pel carrer a França

De 90 a 750 euros. Aquest serà el càstig al qual hauran de fer front, a partir d'ara, tots aquells homes que xiulin o llencin floretes a dones pel carrer a França. El text, que ha estat aprovat aquest divendres per l'Assemblea Nacional, és una proposta del president, Emmanuel Macron.El projecte de llei pretén combatre tots els tipus de violència relacionats amb l'assetjament sexual i sexista. La penalització s'aplicarà en cas que la dona se senti assetjada. Ara per ara, però, el text depèn del vistiplau del Senat per entrar definitivament en vigor.

