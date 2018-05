Una periodista de TV3 serà la cap de premsa de Quim Torra

La periodista de TV3 Anna Figuera serà la cap de premsa del nou president de la Generalitat, Quim Torra. Figuera és, en l'actualitat, redactora dels serveis informatius de la cadena pública i és des de fa anys l'encarregada de seguir les informacions vinculades amb la presidència. Abans havia estat redactora al programa Els Matins i corresponsal al Pirineu. S'incorporarà la setmana que ve.Figuera havia treballat abans a Onda Catalana i la Cadena Ser entre d'altres i havia fet de cap de comunicació del departament d'Indústria, aleshores governat per ERC, durant el primer tripartit. L'any 2011 va escriure el llibre Jordi Pujol i els jueus, sobre el vincle entre l'expresident i Israel.Figuera pren el relleu en el càrrec al també periodista Pere Martí, que va ser cap de premsa de Carles Puigdemont i que no ha estat restituït en el càrrec. Martí, de fet, va deixar sobtadament l'entorn presidencial la mateixa tarda del 27 d'octubre, quan es va aplicar l'article 155. Abans de treballar per Puigdemont ho havia fet per l'Avui, l'Ara i 8TV i va ser cap de premsa de Josep-Lluís Carod-Rovira en el govern Montilla i autor, entre d'altres, de la biografia autoritzada El ciutadà Roca.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)